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143 казахстанца вернутся из Грузии – МИД РК
21 Марта 2020 01:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При содействии Посольства Казахстана в Грузии организован вылет из Тбилиси 143 гражданам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.
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«В связи с неблагоприятной ситуацией в мире на фоне пандемии коронавируса, сегодня ночью из Тбилиси, при содействии Посольства Казахстана в Грузии организован вылет 143 граждан нашей страны», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, в ходе регистрации и посадки пассажиров на рейс обстановка среди граждан была спокойной.
«Процедура таможенного и пограничного контроля прошла без задержки. Пассажиры с пониманием отнеслись к задержке вылета и выразили признательность за организацию чартерного рейса», - добавили в ведомстве.
Ключевые слова: МИД РК, Грузия, Коронавирус,
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