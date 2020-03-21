143 казахстанца вернутся из Грузии – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При содействии Посольства Казахстана в Грузии организован вылет из Тбилиси 143 гражданам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

«В связи с неблагоприятной ситуацией в мире на фоне пандемии коронавируса, сегодня ночью из Тбилиси, при содействии Посольства Казахстана в Грузии организован вылет 143 граждан нашей страны», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, в ходе регистрации и посадки пассажиров на рейс обстановка среди граждан была спокойной.

«Процедура таможенного и пограничного контроля прошла без задержки. Пассажиры с пониманием отнеслись к задержке вылета и выразили признательность за организацию чартерного рейса», - добавили в ведомстве.