143 человека погибли в результате сильных дождей в Бразилии

143 человека погибли в результате сильных дождей в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Еще 125 человек числятся пропавшими без вести, а уровень рек продолжает подниматься. Метеорологическая служба Metsul охарактеризовала ситуацию как «чрезвычайно тревожную».

В субботу вечером правительство объявило о выплате около 12,1 млрд реалов ($2,34 млн) для преодоления кризиса, который вынудил более 538 тысяч человек покинуть дома в штате, насчитывающем около 10,9 миллиона жителей.

С учетом этих новых средств штату уже выделено более 60 миллиардов реалов, сообщило федеральное правительство.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что будет восстановлено все, что было разрушено.

— Мы понимаем, что не всё можно восстановить. Матери потеряли своих детей, а дети — своих матерей, — сказал Луис Инасиу Лула да Силва в заявлении, посвященном Дню матери в социальных сетях.

Ожидается, что дожди будут продолжаться. Почти через две недели после начала дождей штат снова находится в состоянии повышенной готовности из-за угрозы подъема уровня воды до рекордных значений на озере Гуаиба, недалеко от столицы штата Порту-Алегри.

Местные ученые связывают усиление дождей с изменением климата.