1421 человек заболел коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1421 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 104,

город Алматы - 198,

город Шымкент - 23,

Акмолинская область - 109,

Актюбинская область - 48,

Алматинская область - 130,

Атырауская область - 22,

Восточно-Казахстанская область - 88,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 47,

Карагандинская область - 134,

Костанайская область - 137,

Кызылординская область - 19,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 143,

Северо-Казахстанская область - 163,

Туркестанская область - 31.

Всего в стране выявлены 945922 заболевших.