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1421 человек заболел коронавирусом в Казахстане
5 Ноября 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1421 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 104,
город Алматы - 198,
город Шымкент - 23,
Акмолинская область - 109,
Актюбинская область - 48,
Алматинская область - 130,
Атырауская область - 22,
Восточно-Казахстанская область - 88,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 47,
Карагандинская область - 134,
Костанайская область - 137,
Кызылординская область - 19,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 143,
Северо-Казахстанская область - 163,
Туркестанская область - 31.
Всего в стране выявлены 945922 заболевших.
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