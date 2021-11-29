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142 подростка привились вакциной Pfizer в Атырау
29 Ноября 2021 22:31
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау обновлены данные о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин вакциной производства Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито 11 беременных женщин, 126 кормящих матерей, а также 142 подростка в возрасте от 12 до 18 лет. «Прививки женщинам делаются на добровольной основе, а подростки вакцинируются с согласия родителей», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения региона.
Как ранее сообщалось, 232 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области.
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