+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: 2 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

142 подростка привились вакциной Pfizer в Атырау

29 Ноября 2021 22:31
Поделиться:
142 подростка привились вакциной Pfizer в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау обновлены данные о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин вакциной производства Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Число тяжело болеющих COVID-19 назвали в Атырау
Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за омикрон-штамма коронавируса Более 170 человек ревакцинировались от COVID-19  в Атырауской области 232 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито 11 беременных женщин, 126 кормящих матерей, а также 142 подростка в возрасте от 12 до 18 лет. «Прививки женщинам делаются на добровольной основе, а подростки вакцинируются с согласия родителей», - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения региона.
Как ранее сообщалось, 232 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Число тяжело болеющих COVID-19 назвали в Атырау
Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за омикрон-штамма коронавируса
Более 170 человек ревакцинировались от COVID-19  в Атырауской области
232 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области
Популярное
1 Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
2 795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
3 Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
4 Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
5 Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
6 Продолжается официальный визит Президента Казахстана в Швейцарскую Конфедерацию
Читайте также
Около 17 тысяч туркестанцев привились против КВИ препаратом Pfizer
232 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области
Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
Продолжается официальный визит Президента Казахстана в Швейцарскую Конфедерацию
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив