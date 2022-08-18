18 Августа 2022 01:23

142 новорожденных не привиты БЦЖ из-за отказа родителей в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За семь месяцев в Акмолинской области родился 6751 новорожденный, из них привито БЦЖ - 6173, что составляет 91,4 %. Выписано из роддома без вакцинации 370 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила на прошедшем брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, уровень заболеваемости туберкулезом населения региона за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился в 1,1 раза, зарегистрировано 190 вновь выявленных случаев. Наблюдается рост заболеваемости туберкулезом в Аккольском, Астраханском районах, районе Биржан сал, Егиндыкольском, Ерейментауском, Есильском, Коргалжынском районах и городе Степногорске. При этом среди подростков зарегистрировано семь случаев заболеваемости - в Аршалынском, Бурабайском, Есильском, Целиноградском районах и городах Степногорск и Кокшетау.

«Туберкулез во всем мире относят к социальным заболеваниям и при проведении анализа впервые зарегистрированных случаев по социально-профессиональному составу мы видим в процентном отношении: неработающих - 35,1%, пенсионеров – 18%, деклассированные слои населения – 6 %. Среди женщин в послеродовом периоде, организм которых ослаблен, зарегистрировано четыре случая (2,4%)», - пояснила Айнагуль Мусина.

В профилактике туберкулеза важную роль имеет вакцинация новорожденных вакциной БЦЖ. За семь месяцев в регионе родился 6751 новорожденный, из них привито 6173, что составляет 91,4 %. Выписано из роддома без вакцинации 370 детей, в том числе 208 по причине медицинских отводов, 142 – из-за отказов родителей.

По словам главного госсанврача региона, не достигнут рекомендуемый показатель не менее 95% в Астраханском (93,6%), Буландынском (93,2%), Бурабайском (91,6%), Есильском (91,4%), Жаксынском (89,7%), районах и городах Степногорск (92,3 %) и Кокшетау (92,7%).

«При проведении анализа мониторинга по отказам за семь месяцев установлено, что основная доля отказавшихся от вакцинации БЦЖ новорожденных приходится по причине личных убеждений - 55 %, религиозных убеждений - 24 %, недоверия к вакцине - 19,7 %, боязни осложнений - 8,4%», - отметила главсанврач области.