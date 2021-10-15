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    13:34, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    142 класса отправили на дистанционное обучение в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последние две недели коронавирус выявили у 166 школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя управления департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что круг контактных по заболевшим школьникам составил 1 987 человек.

    На дистанционную форму обучения перешли 142 класса в 78 школах области. Полностью учебные заведения на дистанционные режим работы не переводили.

    «Перевод на дистанционную форму работы департамент рассматривает только с эпидемиологической точки зрения. Все, что касается личного желания родителей перевести школьника на дистанционный формат обучения, решается управлением образования», - сказал А.Кушбасов.

    Он добавил, что перед началом учебного года главный санитарный врач страны вынес постановление, согласно которому в организациях образования обязателен масочный режим.

    «Проверки в школах по соблюдению профилактических, санитарно-эпидемиологических мер проводятся. За последний месяц провели 11 внеплановых проверок. В двух школах были выявлены нарушения, выписаны штрафы на общую сумму 87 тысяч тенге», - отметил А. Кушбасов.

    Всего в регионе на 15 октября COVID-19 болеют 242 ребенка.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Образование
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