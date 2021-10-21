142 человека наказали за незаконную продажу алкоголя в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области одним из самых распространенных правонарушений является распитие спиртного и появление в нетрезвом виде в общественном месте. С начала года зарегистрировали около 10 тысяч таких фактов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 535 преступлений совершены в алкогольном опьянении.

«Злоупотребление алкоголем создаёт почву для различных нарушений законности. Практически все факты семейных дебошей, хулиганств, многие кражи, автоугоны и другие преступления и правонарушения совершаются после употребления спиртного. Профилактика подобных фактов входит в задачу участковых инспекторов полиции. Она решается в ходе регулярных обходов обслуживаемой территории, рейдов и оперативно-профилактических мероприятий», - отметил заместитель начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.

С начала года полицейские составили 118 административных протоколов за нарушения правил реализации алкогольных напитков. Это случаи продажи лицам моложе 21 года либо торговли спиртным в ночное время. Ещё 142 североказахстанца понесли ответственность за незаконную продажу спиртосодержащей продукции. Изъято свыше 5,8 тысячи литров алкоголя.

Участковые собрали материалы для направления на принудительное лечение 180 человек. Полицейские могут инициировать этот процесс после неоднократных нарушений законности в нетрезвом виде.