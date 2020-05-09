1418-й день Великой Отечественной войны: долгожданная Победа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 9 мая 1945 года, шел 1418-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

9 мая десант морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота высадился на принадлежащем Дании острове Борнхольм и пленил размещенный там немецкий гарнизон.

Пражская операция (1945). В ночь на 9 мая танковые армии 1-го Украинского фронта совершили стремительный 80-километровый марш. В 2 часа 30 минут утра первыми в Прагу ворвались с северо-запада танки 10-го гвардейского уральского добровольческого корпуса Е. Е. Белова 4-й гвардейской танковой армии. Вслед за ними с севера в Прагу вступили танкисты 9-го мехкорпуса И. П. Сухова 3-й гвардейской танковой армии. Через несколько часов на пражских окраинах появились передовые части 13-й и 3-й гвардейской общевойсковых армий. Войска 5-й гвардейской армии своими главными силами ликвидировали группировку врага северо-восточнее Праги, и ее передовой отряд тоже вышел на северную окраину Праги. К десяти утра Прага была полностью занята и очищена от противника войсками 1-го Украинского фронта.

Войска 4-го Украинского фронта к исходу дня 9 мая вышли на рубеж Миттельвальде — Литомишль — Летовице. В 18 часов 9 мая в Прагу вступила подвижная группа фронта, которая за сутки прошла 200 километров. К 19 часам в район Хотеборж (100 километров юго-восточнее Праги) выдвинулась подвижная группа 38-й армии, которая прошла за день 135 километров.

В 13 часов 6-я гвардейская танковая армия 2-го Украинского фронта встретилась с частями 4-й гвардейской танковой армии в 35 километрах юго-восточнее Праги. 9 мая в наступление перешли 53-я армия И. М. Манагарова и 1-я гвардейская конно-механизированная группа И. А. Плиева.

Грацко-Амштеттенская наступательная операция. Завершилась Грацко-Амштеттенская наступательная операция, проходившая с 15 апреля по 9 мая. Продолжительность операции — 25 суток. Глубина продвижения советских войск до 100 км. Численность войск к началу операции — 294760 человек, безвозвратные потери — 2173, санитарные потери — 6552 чел. Войска 3-го Украинского фронта продолжали массовое преследование противника. Освобождены города Брукк, Леобен, Марибор и другие. Началась массовая сдача немецких войск в плен. Но в целом ряде пунктов они продолжали оказывать упорное сопротивление, любой ценой пробиваясь в расположение американских войск. Особо яростно сопротивлялись части 6-й танковой армии СС.

9 мая вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы.

9 мая завершилась Великая Отечественная война, проходившая с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Советские войска разгромили вооруженные силы Германии и ее союзников и освободили Восточную Европу. Продолжительность войны — 1418 суток. Безвозвратные потери — 11273100 человек, санитарные потери — 18319700, всего — 29592800, среднесуточные — 20870.

Праздник Победы пришелся на день рождения трех Героев-казахстанцев. 9 мая 1945 года исполнилось 27 лет Василию Бенберину, 28 лет - Закарие Белибаеву. Около двух месяцев не дожил до этого дня погибший в бою Василий Нелюбов, которому бы исполнился 31 год.

Бенберин Василий Митрофанович родился 9 мая 1918 года в селе Богословка (ныне — Сандыктауский район Акмолинской области). После окончания средней школы и школы фабрично-заводского ученичества при автобазе Кокчетавского пункта «Загозерно» работал водителем. Осенью 1938 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.

Служил сначала в кавалерии в г. Новгород Волынский (Украина). К осени 1939 года участвовал в освобождении Западной Украины и Западной Белоруссии. Зимой 1939-40 годов воевал в Финляндии. После финской компании служил на Дальнем Востоке в г. Ворошилов.

В ноябре 1941 года 239-ю стрелковую дивизию под командованием полковника С.С. Мартиросяна срочно перебросили под Москву. Участвовал в боях под Москвой. Прорывал блокаду Ленинграда.

В феврале 1944 года Бенберин окончил Орловское танковое училище, после чего — был направлен в 1-ю Гвардейскую танковую Краснознаменную армию. К январю 1945 года гвардии лейтенант Василий Бенберин был командиром танка и танкового взвода 44-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

Находясь в составе передового отряда, танк Бенберина сумел пробиться к реке Пилица, уничтожить охранение противника у подходов к реке, после чего выйти к южному берегу реки. Действуя в составе роты гвардии старшего лейтенанта Александра Орликова, Бенберин одним из первых вброд форсировал реку к северу от города Нове-Място и, захватив плацдарм, удерживал его до подхода основных сил бригады. Во время боев около города Ловеч взвод гвардии старшего лейтенант Константина Никонова, в котором состоял и Бенберин, с группой стрелков и отделением саперов подобрался к мосту через реку Бзура, разделявшую Ловеч на две части. После этого танковые силы прорвались в город. Танк Бенберина был послан Никоновым с заданием захватить железнодорожную станцию, что было с успехом выполнено экипажем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за «мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками» гвардии младший лейтенант Василий Бенберин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6696.

В 1945 году Бенберин был уволен в запас. Жил в городе Алма-Ата. Умер 23 января 2005 года.

В Алматы увековечена память Василия Бенберина. Мемориальная доска памяти участника Великой Отечественной войны установлена на фасаде дома, где он прожил последние 20 лет. В конце 2016 г. одна из улиц микрорайона Алматы названа (переименована) в честь ветерана ВОВ, героя Советского Союза Василия Бенберина.

Белибаев Закария родился 9 мая 1917 года в селе Аркат (ныне Абайский район, Восточно-Казахстанская область). Окончил неполную среднюю школу. Работал в совхозе.

В Красной Армии - с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны - с июня 1941 года.

Понтонер 18-го отдельного понтонно-мостового батальона (3-я понтонно-мостовая бригада, 60-я армия, Центральный фронт) красноармеец Закария Белимбаев отличился при форсировании реки Днепр севернее столицы Украины города Киева в конце сентября 1943 года. Батальон, в котором служил красноармеец Белимбаев, получил приказ обеспечить переправу частей Красной Армии через реку. В ночь на 24 сентября 1943 года понтоны, загруженные людьми и техникой, двинулись к вражескому берегу. Гитлеровцы открыли по ним губительный огонь. Понтонеры один за другим выходили из строя. Получил тяжелое ранение командир отделения. Красноармеец Белимбаев принял командование на себя. Он проявил исключительное хладнокровие и мужество, принял все меры к спасению людей, организовал заделку появившихся в понтоне пробоин. В результате отважный воин-понтонер первым перебросил десант на правый берег Днепра. В течение нескольких суток под огнем противника Белембаев переправлял личный состав и технику. При повреждении парома быстро устранил неисправность.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Белимбаеву Закарие присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1765).

После войны мужественный воин демобилизован, вернулся в родное село. Работал в совхозе «Аркатский». Скончался 5 июня 1982 года.

Нелюбов Василий Григорьевич родился 9 мая 1914 года в селе Новонежинка (ныне — Аулиекольский район Костанайской области). В раннем возрасте переехал в Крым, где окончил семь классов школы и работал водителем в колхозе. В 1936—1938 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1941 году Нелюбов повторно был призван в армию. В 1944 году он окончил Камышинское танковое училище.

К марту 1945 года младший лейтенант Василий Нелюбов командовал танком 2-го танкового батальона 242-й танковой бригады 31-го танкового корпуса 1-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Польши. 16 марта 1945 года во время прорыва немецкой обороны к северу от Рацибужа экипаж Нелюбова одним из первых ворвался в поселок Аутишкау и уничтожил 2 противотанковых и 2 штурмовых орудия противника. 18 марта 1945 года под городом Глубчице экипаж Нелюбова протаранил вражеский тяжелый танк, ценой своей жизни уничтожив его. Похоронен на советском воинском кладбище в поселке Кендзежин-Козле в Опольском воеводстве.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года младший лейтенант Василий Нелюбов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, рядом медалей. Навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

..В годы Великой Отечественной войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тысяч казахстанцев. За боевые заслуги сотни тысяч наших соотечественников были награждены орденами и медалями, около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тысяч человек.

Казахстан внес неоценимый вклад в обеспечение Советской Армии всем необходимым для разгрома врага, заняв ведущее место в производстве различных металлов, в обрабатывающей и легкой промышленности. В Казахстан были перебазированы многие заводы из России и Украины. Таким образом, страна превратилась в мощный арсенал фронта.

«Миллионы людей пожертвовали свои жизни на алтарь победы над фашизмом во имя счастливой и спокойной жизни потомков. Благодаря их подвигу мы живем под мирным небом, строим сильный и независимый Казахстан, верим в светлое будущее нашей страны. Низкий поклон всем, кто прошел тяжелыми тропами войны, кто навеки остался на полях сражений, кто трудился в тылу и ковал оружие Победы», - сказал Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, поздравляя казахстанцев с 75-летием Великой Победы.

Как подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев, имена Талгата Бигельдинова, Сергея Луганского, Леонида Беды, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Ивана Павлова, Бауыржана Момышулы, Сагадата Нурмагамбетова, Малика Габдуллина, Хиуаз Доспановой, Рахимжана Кошкарбаева и других героев войны навсегда останутся в нашей памяти.

«В Казахстан были эвакуированы сотни промышленных предприятий и производств, на которых десятки тысяч наших сограждан ковали Великую Победу. Каждые девять пуль из десяти отливали из казахстанского свинца. Труженики села своим титаническим трудом обеспечивали фронт продовольствием. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением. Благодаря их мужеству, стойкости и патриотизму мы живем в мире и созидаем свое светлое будущее. Несмотря на то, что в этом году праздник проходит в особых условиях, никто из ветеранов не остался без нашего внимания и поддержки. От всей души желаю ветеранам здоровья, благополучия и бодрости духа! Пусть на нашей земле всегда царит мир!» - обратился к казахстанцам накануне 9 Мая Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

1 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: завершение Берлинской операции и подвиги Героев-казахстанцев Джамангараева и Мариныча

2 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: реймский акт капитуляции Германии

3 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Пражской наступательной операции

4 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: завершение Моравско-Остравской и Братиславско-Брновской операций

5 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: сдача германских войск в Голландии и Дании

6 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: установление связи с частями союзников

7 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Берлина и подвиги Героев-казахстанцев Варепы и Колодия

8 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: требование о капитуляции берлинского гарнизона

9 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Кошкарбаева и знамя над Рейхстагом

10 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 1500 метров от Рейхстага

11 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя казахстанцев Вишневского и Жазыкова

12 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: 2250 метров по прямой до Рейхстага

13 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 8 км от Рейхстага

14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Восточно-Прусской операции

15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко

16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на Дрезденском направлении

17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены

18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина

19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко

20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев

21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фото: хроника ТАСС