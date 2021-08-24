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1417 казахстанцев старше 90 лет вакцинированы от КВИ

24 Августа 2021 19:19
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1417 казахстанцев старше 90 лет вакцинированы от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1417 пожилых людей старше 90 лет вакцинированы от коронавирусной инфекции в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

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По данным на 24 августа, 135 938 пожилых людей в возрасте от 70 до 79 лет были охвачены первым компонентом, из них 106 932 прошли полный курс вакцинации. Привито 32 866 пенсионеров в возрасте от 80 до 89 лет.

1417 пожилых людей старше 90 лет получили первый компонент вакцины против коронавируса. Большая часть из них - жители Восточно-Казахстанской (264), Туркестанской (250) областей и города Алматы (210).



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