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141 случай заболевания ВИЧ зарегистрировали в этом году в СКО

13 Ноября 2019 17:13
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141 случай заболевания ВИЧ зарегистрировали в этом году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за 9 месяцев выявили 141 случай заболевания ВИЧ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев отметил, что есть снижение на 19%. Тем не менее уровень заболеваемости ВИЧ в регионе превышает среднереспубликанский.

«Основной проблемой распространенности ВИЧ-инфекции среди населения, особенно среди лиц возрастной категории от 15 лет до 49 лет, является свободное распространение синтетических психоактивных веществ», - сказал Т.Султангазиев.

Начальник департамента полиции области Марат Тулебаев проинформировал, что с июля этого года так называемые соли регулируются законодательно и входят в список запрещенных наркотических средств в Республике Казахстан.

Работают стражи порядка в рамках межведомственной программы по профилактике наркоправонарушений. В нее вовлечены все госорганы, молодежные и неправительственные организации. Презентовали программу во всех районах области и городе Петропавловске. Сняли документальный фильм об ужасных последствиях употребления синтетических наркотиков. Создали группу в ватсапе, включили в нее председателей КСК и активных горожан. Они сбрасывают в группу адреса, где на зданиях появляются граффити с рекламой сайтов, реализующих соли и спайсы.

«Таких объявлений мы обнаружили около 400. В МВД РК направили информацию, 157 сайтов заблокировали. Из наркооборота изъяли 400 кг наркотиков, в том числе 1,2 кг синтетических наркотиков. Ликвидированы два крупных канала и лаборатория», - отметил М.Тулебаев.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Здравоохранение,
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Автор:

Олеся Жуковень

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