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141 случай пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане

25 Ноября 2021 08:26
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141 случай пневмонии с признаками КВИ зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 141 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксирован в Казахстане, 274 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 82268, летальных случаев - 5129, выздоровевших - 73268.


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