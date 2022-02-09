141 новый случай ковид-пневмонии выявлен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 7 февраля зафиксирован 141 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Зарегистрировано пять летальных исходов.

Выздоровел 101 человек.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 87212, летальных случаев - 5296, выздоровевших - 80699.