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141 новый случай ковид-пневмонии выявлен в Казахстане

9 Февраля 2022 08:45
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141 новый случай ковид-пневмонии выявлен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 7 февраля зафиксирован 141 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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Зарегистрировано пять летальных исходов.

Выздоровел 101 человек.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 87212, летальных случаев - 5296, выздоровевших - 80699.


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#Коронавирус в РК  
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