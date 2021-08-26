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141 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
26 Августа 2021 08:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаях коронавируса и пневмонии с летальным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.
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По информации Минздрава, за 24 августа в Казахстане зарегистрировано 115 умерших от подтвержденной коронавирусной инфекции (КВИ+) и 26 смертей от пневмонии с признакмми коронавируса (КВИ-).
Опубликованы также данные в разрезе регионов.
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