141 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаях коронавируса и пневмонии с летальным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

По информации Минздрава, за 24 августа в Казахстане зарегистрировано 115 умерших от подтвержденной коронавирусной инфекции (КВИ+) и 26 смертей от пневмонии с признакмми коронавируса (КВИ-).

Опубликованы также данные в разрезе регионов.



