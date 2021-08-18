1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С коллективным обращением к алматинцам выступили председатель Общественного совета г. Алматы Рахман Алшанов и члены Общественного совета: Борис Джапаров, Гульфайруз Касымова, Аида Альжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За прошедшие сутки в Алматы выявлены 1403 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В инфекционных стационарах находятся 6 074 человека (188 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии – 434. Кроме того, в городе около 13 тысяч больных с легкой и средней степенью.

В этой связи, как отмечают члены Общественного совета, для безопасности алматинцев важно всем горожанам вакцинироваться. Для этого в городе функционируют 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, задействованы 237 прививочных бригад из 1 028 человек.

Председатель Общественного совета г. Алматы, президент Ассоциации высших учебных заведений РК, ректор Университета «Туран» Рахман Алшанов особо отметил важность формирования коллективного иммунитета для системы образования и предоставления качественных знаний.

«Пандемия – это серьезная угроза для всех и уже имеются человеческие жертвы. Пусть антиваксеры посмотрят на семьи, где произошли печальные события и убедятся в своей неправоте. Считаю, что других эффективных методов, кроме вакцинирования, на сегодняшний день не существует, – заявил Рахман Алшанов. – Для того чтобы сделать учебу полноценной, мы призываем всех студентов вакцинироваться. Во всех вузах открыты центры вакцинации, они готовы к наплыву студентов».

Член Общественного совета города Алматы Гульфайруз Касымова также подчеркнула, что только вакцинация поможет защититься от всех возможных вариантов и последствий COVID-19.

«В ходе лечения многие рассказывают, что применяли народные средства, делали все возможное, но только не вакцинировались. А ведь у нас в городе, да и стране в целом, созданы все условия для формирования коллективного иммунитета и скорейшего возвращения к прежней жизни. Именно вакцинация спасет сегодня нашу страну», – сказала Гульфайруз Касымова. Она также отметила, что особая роль в разъяснении важности вакцинации отведена женщинам, призвав всех алматинок присоединиться к общему делу обеспечения безопасности жизни и здоровья горожан.

В свою очередь, Аида Альжанова отметила, что из-за несвоевременной вакцинации люди чаще заражаются коронавирусом.

«У нас самая высокая смертность за последние дни, потому что город самый густонаселенный в стране. Тогда как вирус очень быстро распространяется как раз в больших мегаполисах. Поэтому единственный выход – это вакцинация», – считает Аида Альжанова.

«Для того чтобы обеспечить коллективную безопасность населения страны от пандемии должны быть вакцинированы минимум 75% населения. Вакцины на самом деле в Казахстане достаточно, в то время когда многие государства мира испытывают дефицит или их полное отсутствие», – говорит доктор технических наук Борис Жаппаров.

По его мнению, мы полностью пренебрегаем теми возможностями, которые сегодня Правительство создает для своих граждан.

«Не нужно прислушиваться к мнению невежественных людей, которые всегда были и будут в любом обществе. Всем казахстанцам необходимо проявить гражданскую сознательность и пойти привиться», – призвал Борис Жаппаров.

Напомним, наибольшая заболеваемость, как и прежде, регистрируется среди контингента 20-39 лет - 35,6%, 40-59 лет - 24,2% и 60 лет и старше – 23%, составляющие 83% от всех заболевших. Эпидемиологов также настораживает продолжающийся рост заболеваемости лиц старше 60 лет на 1,5%, поступающих в тяжелом состоянии и детей до 1 года.