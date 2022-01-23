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14012 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
23 Января 2022 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 14 012 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3460,
город Алматы - 2516,
город Шымкент - 315,
Акмолинская область - 1006,
Актюбинская область - 414,
Алматинская область - 483,
Атырауская область - 463,
Восточно-Казахстанская область - 593,
Жамбылская область - 214,
Западно-Казахстанская область - 558,
Карагандинская область - 2036,
Костанайская область - 244,
Кызылординская область - 183,
Мангистауская область - 189,
Павлодарская область - 1014,
Северо-Казахстанская область - 189,
Туркестанская область - 135.
Всего в стране выявлен 1146341 заболевший.
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