1400 нарушений ПДД зафиксировано за два дня в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» провели в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, стражи порядка региона совместно с представителями органов образования, здравоохранения, неправительственных организаций и других заинтересованных лиц проводили различные мероприятия в школьных и дошкольных общеобразовательных учреждениях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В оперативно-профилактическом мероприятии приняли участие около 145 госорганов и 40 неправительственных организаций. В 450 учебных заведениях по всей области сотрудниками местной полицейской службы проведено 336 онлайн-занятия, где приняли участие 234 ребенка и 102 их родителя.

Выявлено 1 390 административных правонарушений ПДД. Так, 48 водителей привлечено за нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги. Выявлено более 180 нарушений правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения. 73 водителя наказали за несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности или мотошлемами, троих - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения.

В местные исполнительные органы на устранение выявленных недостатков выдано 91 предписание. Заменено и установлено 107 дорожных знаков, построено 510 метров тротуаров, обустроено 16 пешеходных переходов, 32 метра искусственного освещения и 217 искусственных неровностей.

«В Мойынкумском районе за нарушение Правил дорожного движения была остановлена автомашина «Ауди-80» под управлением 51-летнего местного жителя. В ходе проверки было установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту начато административное производство по части 1 статьи 608 КоАП РК - управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда он был лишен права управления транспортным средством на 7 лет. К счастью, пострадавших от халатности недобросовестного гражданина нет. Автомобиль припаркован на специальную стоянку», - сообщили в ведомстве.

Работа по предотвращению дорожно-транспортных происшествий продолжается и находится на контроле руководства департамента полиции Жамбылской области.



