140 водителей за управление транспортом в алко- или наркоопьянении наказала павлодарская полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция наказывает каждый день по несколько нетрезвых водителей. Ещё двоих нетрезвых водителей за рулём машин стражи порядка остановили на улицах Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Десятого марта по улице Алматинская в городе Павлодаре сотрудниками полиции остановлено транспортное средство марки «ВАЗ 210740», водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило заключение медицинского освидетельствования», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, в отношении водителя возбудили административное производство, а машину водворили на штрафстоянку.

«В этот же день по улице Ширяева стражами порядка была замечена автомашина «Volkswagen Golf», которая вызвала подозрения у полицейских, - добавили в департаменте. - Водитель машины тоже находился в состоянии алкогольного опьянения».

Теперь водителя привлекут к ответственности по части 1 статьи 608 КРКоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

По словам начальника управления местной полицейской службы ДП региона Галыма Саргулова, в 2021 году за управление транспортными средствами в алкогольном и наркотическом опьянении к ответственности привлекли 140 водителей.



