140 водителей за управление транспортом в алко- или наркоопьянении наказала павлодарская полиция
«Десятого марта по улице Алматинская в городе Павлодаре сотрудниками полиции остановлено транспортное средство марки «ВАЗ 210740», водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило заключение медицинского освидетельствования», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По данным ведомства, в отношении водителя возбудили административное производство, а машину водворили на штрафстоянку.
«В этот же день по улице Ширяева стражами порядка была замечена автомашина «Volkswagen Golf», которая вызвала подозрения у полицейских, - добавили в департаменте. - Водитель машины тоже находился в состоянии алкогольного опьянения».
Теперь водителя привлекут к ответственности по части 1 статьи 608 КРКоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».
По словам начальника управления местной полицейской службы ДП региона Галыма Саргулова, в 2021 году за управление транспортными средствами в алкогольном и наркотическом опьянении к ответственности привлекли 140 водителей.