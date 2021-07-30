140 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки получили 140 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» получил 1 151 человек. Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QazVAC» вакцинировано 140 506 человек. II компонентом вакцин привиты 93 256 местных жителей.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, на 70% загружены реанимационные койки инфекционных стационаров Атырау.

