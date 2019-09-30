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140 тысяч человек обратились за помощью в Nur Otan с начала года

30 Сентября 2019 21:51
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140 тысяч человек обратились за помощью в Nur Otan с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек сообщил, что в общественные приемные партии обратились 140 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Только с начала года в общественные приемные партии Nur Otan обратились более 140 тысяч граждан со всех регионов страны. Большинство вопросов были решены на месте. На основе рассматриваемых обращений по каждому региону составляется карта проблемных вопросов, требующих системного решения», - написал Бауыржан Байбек в Instagram.

«К примеру, в городе Нур-Султане превалирующая часть поступающих жалоб касается жилищно-коммунального хозяйства города. Благодаря мерам господдержки и привлечению инвестиций только за прошлый год в столице построено более 140 многоквартирных жилых домов. В эксплуатацию введено порядка 35 тысяч квартир. Вместе с тем, горожане жалуются на качество строительства, работу обслуживающих организаций и КСК. ⠀ В этой связи, столичному филиалу партии «Nur Otan» необходимо взять этот вопрос на контроль и в оперативном порядке провести совещание с ответственными представителями госорганов, застройщиками, руководителями управляющих компаний и КСК, чтобы совместно обсудить имеющиеся проблемы и выработать пути их решения», ­- отметил Бауыржан Байбек.

Соответствующие материалы уже переданы Центральным аппаратом партии Nur Otan.


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Ключевые слова: Нур Отан, Общество,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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