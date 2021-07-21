140 случаев в сутки: в Костанайской области не снижается темп заболеваемости КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный штаб.

На 20 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрирован 141 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,76%.

«110 человек обследованы по самообращению, 26 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 118 с симптомами заболевания, 23 бессимптомных», - сообщили в областном информштабе.

В разделе регионов заболеваемость распределилась следующим образом: Костанай - 43, Аркалык – 28, Рудный – 25, Костанайский район – 10, Житикара – 8, по 6 случаев в Карабалыкском и им. Майлина районах, по 4 случая в Лисаковске, Жангельдинском и Федоровском районах, 2 случая в Алтынсаринском районе и 1 случай в Амангельдинском районе.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 20 июля 2021 зарегистрировано 18547 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 17014 человек.