140 школьников задержали с запрещенными предметами на ЕНТ в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения Единого национального тестирования в Актюбинской области у школьников выявлено 140 запрещённых предметов. Учащиеся были удалены с тестов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу проектного офиса «Актобе адалдык аланы».

Первый этап тестирования проходил в регионе с 16 по 19 января в городах Актобе, Шалкар, Кандыагаш, Хромтау и селе Комсомольское.

В ЕНТ приняли участие 4593 школьника, из них 140 были удалены с тестирования за использование запрещенных предметов. Наблюдателями выступили сотрудники департамента по противодействию коррупции и члены специальной мониторинговой группы.

«80 учащихся были задержаны с запрещенными предметами в виде сотовых телефонов и шпаргалок при входе на тестирование. Ещё 60 человек были выявлены в ходе сдачи тестов. Все эти школьники лишились возможности сдачи тестов, но они могут принять участие в последующих тестах весной и летом», - отметили в пресс-службе проектного офиса.

ЕНТ школьники сдают 4 раза в год - в январе, марте, июне и в августе. И только в июне проходит тестирование на конкурс государственных грантов.