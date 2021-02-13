РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:35, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    140 семейных дебоширов наказали в ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане с 5 по 8 февраля 2021 года прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Быт», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    «За время ОПМ «Быт» по месту жительство проверено более 2 750 подученных лиц, в отношении 1 548 вынесено защитное предписание, судом установлены особые требования к 540 гражданам и около 660 неблагополучным семьям», - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП ВКО Талгат Нуриев.

    С начала оперативно-профилактического мероприятия в судебном порядке установлено 84 особых требования к поведению правонарушителей, из них в отношении 70 установлен запрет на употребление алкогольных напитков. В отношении 271 лица вынесены защитные предписания, за нарушения в порядке статьи 461 КоАП (нарушение защитного предписания) привлечено 62 человека.

    Отметим, что за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений к ответственности были привлечены 140 дебоширов.

    Одного из них угомонить удалось недавно в Усть-Каменогорске. На канал 102 Ульбинского отдела полиции обратилась 63-летняя женщина. На адрес вызова незамедлительно был отправлен дежурный наряд. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что 62-летний мужчина устроил дома скандал и объектом своих нападок выбрал супругу. В отношении дебошира участковый инспектор УОП УП Усть-Каменогорска вынес защитное предписание и принял меры административного характера в соответствии с частью 1 статьи 73 КоАП АП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).

    К слову, за период ОПМ в сфере семейно-бытовых отношений преступлений не допущено.

    Фото: пресс-служба ДП ВКО


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Права человека Общество Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Сегодня, 12:15
    Подозреваемых по делу об изнасиловании семилетнего мальчика в элитной школе Алматы пока нет - МВД
    Сегодня, 12:09
    На что тратит свой выигрыш победитель рекордного джекпота в США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!