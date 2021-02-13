140 семейных дебоширов наказали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане с 5 по 8 февраля 2021 года прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Быт», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

«За время ОПМ «Быт» по месту жительство проверено более 2 750 подученных лиц, в отношении 1 548 вынесено защитное предписание, судом установлены особые требования к 540 гражданам и около 660 неблагополучным семьям», - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП ВКО Талгат Нуриев.

С начала оперативно-профилактического мероприятия в судебном порядке установлено 84 особых требования к поведению правонарушителей, из них в отношении 70 установлен запрет на употребление алкогольных напитков. В отношении 271 лица вынесены защитные предписания, за нарушения в порядке статьи 461 КоАП (нарушение защитного предписания) привлечено 62 человека.

Отметим, что за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений к ответственности были привлечены 140 дебоширов.

Одного из них угомонить удалось недавно в Усть-Каменогорске. На канал 102 Ульбинского отдела полиции обратилась 63-летняя женщина. На адрес вызова незамедлительно был отправлен дежурный наряд. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что 62-летний мужчина устроил дома скандал и объектом своих нападок выбрал супругу. В отношении дебошира участковый инспектор УОП УП Усть-Каменогорска вынес защитное предписание и принял меры административного характера в соответствии с частью 1 статьи 73 КоАП АП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).

К слову, за период ОПМ в сфере семейно-бытовых отношений преступлений не допущено.

Фото: пресс-служба ДП ВКО