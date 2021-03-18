140 миллионов деревьев высадят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Обновится лесной фонд Жамбылской области - будет высажено более 140 млн деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Аслана Оразбекова, в Жамбылской области в рамках инициативы увеличения площади лесного фонда, озвученной в Послании Президента народу Казахстана, в ближайшие пять лет будет высажено 140 млн деревьев.

«Из двух миллиардов деревьев, которые будут высажены в республике, 140 миллионов деревьев планируется высадить на территории нашего региона, - рассказал спикер. - Для поэтапной реализации данного поручения утвержден специальный план. Так, в ближайшие пять лет комплексный план по Жамбылской области увеличен в пять раз и согласован с Комитетом лесного хозяйства. К высадке деревьев готовится 79,4 тысячи гектаров земель лесного фонда».

По словам Аслана Оразбекова, помимо этого, утвержден 5-летний план посадки 970 тысяч деревьев как внутри, так и возле населенных пунктов. Данные работы, по инициативе управления, включены в комплексный план развития отраслей лесного, животного мира, водохранилищ, недропользования и экологии. Особенно много работы проведено в сфере лесного хозяйства.

«Общий объем лесного фонда региона составляет 4,4 миллиона гектаров. В 2020 году совместно с подведомственными учреждениями засажено 3 054 га лесных культур, произведен посев 2 750 га саксаульных семян. Кроме того, по плану будет сформирован питомник на 49 гектаров для выращивания саженцев различных хвойных деревьев. Осенью 2020 года площадь всех питомников была увеличена до 93 гектаров»,- сказал руководитель управления.

Автор: Галина Скрипник