140 человек заболели ковидом в Казахстане

6 Декабря 2022, 10:07

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на 6 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 374 человек (–1 183+ и 191 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По информации ведомства, в стационарах находится 191 пациент, на амбулаторном уровне – 1 183 пациентa. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

За 5 декабря 2022 года в стране зарегистрировано 140 случаев коронавируса.

Днем ранее сообщалось о 114 заболевших.