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    20:32, 07 Май 2024 | GMT +6

    14 золотых медалей молодежного чемпионата Азии завоевали казахстанские боксеры

    бокс
    Фото: Казахстанская федерация бокса

    Казахстанские боксеры до 22 лет завоевали четырнадцать золотых медалей на молодежном чемпионате Азии-2024 в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В медальном зачете Казахстан уверенно занял первое место, опередив своих конкурентов — Индию (семь золотых медалей) и Узбекистан (четыре золотые медали). Всё «золото» турнира у мужчин и женщин в итоге распределилось между тремя этими странами.

    Чемпионами Азии у Казахстана стали Кенже Муратулы (51 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг), Елнур Суюнбай (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Темирлан Мукатаев (86 кг) и Бекнур Батырбек (92 кг); Гульнар Турапбай (50 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Акнар Ишанова (66 кг), Жасмин Кизатова (70 кг), Диана Магауяева (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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