14 женщин за занятие проституцией задержали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Стоп трафик» подвели полицейские Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения профилактических мероприятий зарегистрировано 52 протокола по фактам приставания в общественных местах.

По данным фактам составлены административные протоколы по статье 449 ч. 1 КоАП РК. Кроме того, оформлено три протокола по ст. 450 ч. 1 КоАП РК за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества.

«Проведение ОПМ «Стоп трафик» направлено на предупреждение и выявление фактов торговли людьми, незаконного лишения свободы, вовлечения в занятие проституцией, организации притонов и сводничества, - рассказал начальник УКП ДП области полковник полиции Ардак Мадимаров. - Так, за это время в оздоровительных комплексах были задержаны три женщины, которые в качестве администраторов организовали притон, где девушки предоставляли интимные услуги. Все фигурантки задержаны. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 309 ч. 1 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество)».

На профилактический учет поставлено три человека по категории «сутенер» и 14 женщин за занятие проституцией. Одна из них оказалась гражданкой соседней республики.

Работа в данном направлении будет продолжаться, резюмировал начальник управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Ардак Мадимаров.