14 земельных участков вернула прокуратура государству в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Курмангазинского района Атырауской области государству возвращено 14 земельных участков площадью 2,8 тыс. га, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По результатам проведенного прокуратурой района анализа состояния законности целевого использования пастбищных земель, установлены многочисленные факты их длительного неиспользования земель по прямому назначению. При этом у владельцев земельных участков отсутствовал скот. В этой связи, акиму района внесено представление об устранении нарушений законности.

Как сообщил прокурор района Магилан Рахимов, по акту прокурорского надзора государству уже возвращено 14 земельных участка общей площадью 2,8 тысячи га.

Также при анализе выявлены факты непогашения покупной стоимости земельных участков, реализованных в 2021 году путем конкурса на сумму 3.8 млн тенге. Они взысканы в бюджет.

«Таким образом, органы прокуратуры оказывают поддержку добросовестным предпринимателям по получению земель для развития сельского хозяйства», - сообщили в прокуратуре района.