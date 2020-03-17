14 заболевших коронавирусом выявили в столице Казахстана - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Еще у 14 человек диагностировали коронавирусную инфекцию в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее сегодня утром мы информировали о новых трех пациентах в Алматы. Также сообщаем о зарегистрированных новых 14 пациентах в городе Нур-Султан. Эти пациенты помещены на карантин, и в рамках обследования у них подтверждён диагноз. Все контактные лица определены, проводится их карантинизация и изоляция», - сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане достигло 27.

Ранее сообщалось о 13 подтвержденных случаях коронавируса, из них в Алматы - 11 случаев.

В частности, коронавирусом заразилась двухлетняя девочка в Алматы, она находится в инфекционной больнице.