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    14:04, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    14-ый ребенок родился у семьи в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Кербулакском районе Алматинской области у семьи Садуакасовых родился 14 ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГУ «JETISÝ MEDIA».

    Сарсенбай Садуакасов и Гульназ Женисбайкызы в браке уже 27 лет. За эти годы у них появилось 10 дочерей и четверо сыновей. Сегодня они воспитывают и троих внуков в ожидании четвертого.

    По словам многодетной матери, чувствует она себя хорошо, роды были не сложными.

    «Ребенка назвал аким Кербулакского района Галиаскар Сарыбаев, за что я ему очень благодарна. Дали имя Нургалым, которое понравилось всем членам нашей семьи. Ребенок родился 3,9 кг весом. Я считаю, что детей много не бывает. Если Аллах дает, надо брать, воспитывать и растить достойными людьми», - сказала Гульназ Женисбайкызы.

    Глава семьи овладел основами профессий механика, сварщика, машиниста. Свое свободное время Сарсенбай Садуакасов уделяет семье, старается дать им хорошее воспитание. Они все разные и к каждому нужен особый подход, признается отец.

    «К примеру, третий ребенок в семье, 21-летняя Айжан Суйдуова чемпионка Азии по вольной борьбе. На протяжении 10 лет завоёвывала множество наград по этой дисциплине. В прошлом году попробовала свои силы в смешанных боевых искусствах. Благодаря упорному труду и таланту за короткий срок стала чемпионкой Казахстана. А старшая дочь - педагог, сын программист. Дети помладше тоже увлекаются спортом, любят танцевать, рисовать. Мальчики помогают мне с делами по хозяйству, а девочки рядом с мамой учатся делам по дому», - поделился Сарсенбай Садуакасов

    К слову, по данным Кербулакского районного акимата, пятеро детей этой семьи, которые учатся в школе, полностью обеспечены учебными принадлежностями, спортивной одеждой, школьной формой. А с недавним прибавлением их поздравил аким района Галиаскар Сарыбаев.

    Фото: 24.kz
    Теги:
    Общество Алматинская область
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