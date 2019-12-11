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14-й раунд привел к значительным результатам – МИД РК об Астанинском процессе по Сирии

11 Декабря 2019 15:52
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14-й раунд привел к значительным результатам – МИД РК об Астанинском процессе по Сирии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев рассказал о том, как прошел 14-й раунд Астанинского процесса по Сирийским переговорам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Данный раунд переговоров привел к значительным результатам по важным вопросам и подтвердил важность Астанинского мирного процесса. Все стороны сегодняшних переговоров внесли вклад в этот результат. Участники Астанинской встречи за последние два дня провели продуктивные переговоры по ряду важных вопросов», - сказал Шахрат Нурышев.

Первый заместитель министра озвучил совместное заявление участников процесса.

«Иран, Россия и Турция, как гаранты Астанинского процесса, подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам ООН и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению», - сообщил представитель МИД.

В этой связи, по его словам, они отвергли все попытки создать новые реалии на Земле, включая и инициативы по незаконному самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающей безопасности соседних стран.

«Выразили свое неприятие в связи с незаконным захватом и распределением доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать САР. Осудили продолжающиеся вооруженные атаки Израиля, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе. Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились с тем, что достижение долгосрочной стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны. Приветствовали в этой связи заключение меморандума от 22 октября 2019 года по стабилизации на северо-востоке САР и подтвердили важность Аданского соглашения от 1998 года», - сообщил спикер.

«Подробно рассмотрели ситуацию в Эдлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость установления спокойствия на Земле путем полного выполнения всех соглашений по Эдлибу. (…) Выразили серьезную обеспокоенность в связи усилением присутствия террористической группировки «Хаят Тахрир Ашам» и других афиллированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Совбезом ООН, которая угрожает жителям внутри зоны деэскалации и за ее пределами», - заключил он.

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Ключевые слова: МИД РК, Ближний Восток,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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