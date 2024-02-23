14% всех краж за 2023 год произошли в пределах одного дня и в радиусе 5 метров в Астане

Научно-исследовательский центр MIND при Maqsut Narikbayev University презентует исследование о применимости «теории скорого повторения виктимизации» (виктимизация —процесс, при котором индивид или группа лиц становятся жертвами преступных действий) в реалиях двух крупнейших городов Республики Казахстан: Астаны и Алматы. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Maqsut Narikbayev University.

На сегодня проблема виктимизации в городах Астане и Алматы становится все более актуальной, требуя поиска новых подходов и решений. Основываясь на теории «скорого повторения виктимизации», исследователи обнаружили, что определенные типы преступлений, такие как кражи, имеют тенденцию к «цепочечному» распространению в близлежащих районах в течение коротких временных промежутков.

Этот феномен позволяет предсказывать вероятные места и время будущих преступлений, что может способствовать более целенаправленному распределению полицейских ресурсов и установке систем видеонаблюдения.

Авторы используют тест Нокса и анализ цепочек скорого повторения для выявления пространственно-временных характеристик краж и насильственных преступлений. Этот подход позволяет оценить частоту и условия повторных преступлений в одном и том же районе. Результаты анализа показывают, что эффект «скорого повторения виктимизации» особенно заметен в случаях краж, произошедших в пределах 100 метров и в течение недели после предыдущих случаев. В результате было обнаружено, что для Алматы зафиксировано 3 023 преступления, за которыми по цепочке в том же радиусе последовали 3 788, а для Астаны это значение составило 2 289 и 2 855 соответственно.

Основываясь на данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, исследователи определили, что мегаполисы, такие как Астана и Алматы, испытывают особые трудности в борьбе с преступностью. Так было обнаружено, что местоположение имеет большое значение для вероятности повторных преступлений. Например, торговые центры, рынки и частные магазины чаще становились объектами серий краж, следующих одна за другой. Исследователи обнаружили, что за 2023 год 14% всех краж в городе Астане произошли в пределах одного дня и в радиусе 5 метров после совершения другой кражи.

Если учесть материальный ущерб от избыточного числа краж вблизи других подобных преступлений по времени и месту, то общая сумма убытков составляет суммарно 405 миллионов тенге для городов Астаны и Алматы за 2023 год.

В заключении исследования подчеркивается важность совершенствования законодательства, обучение специалистов и привлечение внимания общественности к использованию инновационных подходов, таких как алгоритмы предсказания преступлений, в частности PredPol, чтобы более эффективного распределять полицейские ресурсы и предотвращать преступления. Полученные результаты могут быть полезны при разработке мер по профилактике преступлений силами полиции, а также для общего понимания криминальной обстановки и ее динамики в Астане и Алматы.