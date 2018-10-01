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14 водителей столичных автобусов разговаривали по телефону за рулем

19 Октября 2018 20:18 77
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14 водителей столичных автобусов разговаривали по телефону за рулем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 фактов пользования мобильным телефоном водителями общественного транспорта при управлении зафиксировали полицейские Астаны за один день проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», передает Местная полицейская служба департамента полиции столицы. 

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Оперативно-профилактическое мероприятие проводится с 18 по 20 октября.

За один день оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» сотрудниками МПС выявлено более 160 нарушений ПДД, допущенных водителями пассажирских автобусов, в числе которых 16 фактов эксплуатации автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах, около 10 фактов превышения установленной скорости водителями транспортных средств, порядка 12 нарушений правил маневрирования, около 10 фактов управления автобусами с не пройденным техническим осмотром, около 5 фактов нарушения режима труда и отдыха водителей при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов.

 

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Ключевые слова: Астана, Транспорт,
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