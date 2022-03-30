14 участков дорог остаются закрытыми в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если с утра трассы были закрыты в шести областях, то сейчас ограничение на движение действует только в трех. Ограничения сняты в Актюбинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Участки дорог по прежнему остаются закрытыми в Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях.

В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трех участках:

- «Жезказган-Петропавловск» км 377-440, уч. гр. Костанайской обл. - г. Державинск

- «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, уч. п. Жибек-жолы - гр. Карагандинской обл., участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»

- «Екатеринбург - Алматы» км 1275-1291, уч. г. Нур-Султан - п. Жибек Жолы

Девять участков дорог все еще закрыты в Карагандинской области:

- «Жезказган-Петропавловск» км 142-252, уч. п. Сарлык – гр. Костанайской обл;

в 17.30 ч.

- «Екатеринбург-Алматы» км 1353-1426, уч. гр. Акмолинской обл. - ПВП Темиртау, участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»;

- в 18.20 ч. «Екатеринбург-Алматы» км 1426-1457, уч. ПВП Темиртау - г. Караганда;

5. в 18.20 ч. «Кызылорда-Павлодар» км 752-906, уч. п. Атасу - п. Топар;

6. в 19.00 ч. «Екатеринбург-Алматы» км 1505-1610, уч.Аксу-Аюлы- п.Жумабек участок на реконструкций ТОО «СП «Казгерстрой»;

в 19.15 ч.

- «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара» км 231-324, уч. гр. Павлодарской обл.- п. Ботакара;

- «Екатеринбург-Алматы» км 1455-1505, уч. Северо-Восточный обход;

9. в 20.10 ч. а/д «Бастау-Актау-Темиртай» км 0-53, уч. АЗС «Казмунайгаз» - п. Актау.

Также остаются закрытыми 2 участка в Костанайской области:

- «Жезказган-Петропавловск» км 252-340, уч. гр. Карагандинской обл. - г. Аркалык;

в 13.30 ч. «Жезказган-Петропавловск» км 340-377, уч. г. Аркалык - гр. Акмолинской обл.

«Непогода все еще сохраняется. Призываем не выезжать на дальние расстояния, тщательно следить за информацией о введенных ограничениях. Работы продолжаются в усиленном режиме. Информацию по автодорогам республиканского значения уточнять нужно по короткому номеру 1403. Это единый круглосуточный колл-центр КазАвтоЖола», - добавили в Нацкомпании.