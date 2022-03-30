14 участков дорог остаются закрытыми в трех регионах Казахстана
Участки дорог по прежнему остаются закрытыми в Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях.
В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трех участках:
- «Жезказган-Петропавловск» км 377-440, уч. гр. Костанайской обл. - г. Державинск
- «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, уч. п. Жибек-жолы - гр. Карагандинской обл., участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»
- «Екатеринбург - Алматы» км 1275-1291, уч. г. Нур-Султан - п. Жибек Жолы
Девять участков дорог все еще закрыты в Карагандинской области:
- «Жезказган-Петропавловск» км 142-252, уч. п. Сарлык – гр. Костанайской обл;
в 17.30 ч.
- «Екатеринбург-Алматы» км 1353-1426, уч. гр. Акмолинской обл. - ПВП Темиртау, участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»;
- в 18.20 ч. «Екатеринбург-Алматы» км 1426-1457, уч. ПВП Темиртау - г. Караганда;
5. в 18.20 ч. «Кызылорда-Павлодар» км 752-906, уч. п. Атасу - п. Топар;
6. в 19.00 ч. «Екатеринбург-Алматы» км 1505-1610, уч.Аксу-Аюлы- п.Жумабек участок на реконструкций ТОО «СП «Казгерстрой»;
в 19.15 ч.
- «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара» км 231-324, уч. гр. Павлодарской обл.- п. Ботакара;
- «Екатеринбург-Алматы» км 1455-1505, уч. Северо-Восточный обход;
9. в 20.10 ч. а/д «Бастау-Актау-Темиртай» км 0-53, уч. АЗС «Казмунайгаз» - п. Актау.
Также остаются закрытыми 2 участка в Костанайской области:
- «Жезказган-Петропавловск» км 252-340, уч. гр. Карагандинской обл. - г. Аркалык;
в 13.30 ч. «Жезказган-Петропавловск» км 340-377, уч. г. Аркалык - гр. Акмолинской обл.
«Непогода все еще сохраняется. Призываем не выезжать на дальние расстояния, тщательно следить за информацией о введенных ограничениях. Работы продолжаются в усиленном режиме. Информацию по автодорогам республиканского значения уточнять нужно по короткому номеру 1403. Это единый круглосуточный колл-центр КазАвтоЖола», - добавили в Нацкомпании.