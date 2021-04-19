14 тысяч превысило число вакцинированных от  COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области число вакцинированных от COVID-19 превысило 14 тысяч. 735 жителей региона привились от коронавирусной инфекции за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. За день I компонент вакцины «Спутник V» получили 735 человек. Из них - 4 медицинских работника, 10 педагогов, 23 полицейских, 1 студент, 6 сотрудников правоохранительных органов, 1 госслужащий, 15 человек с хроническими заболеваниями, 675 местных жителей. В период с 1 февраля по 17 апреля первым компонентом «Спутник V» вакцинировано 14170 человек. Вторым компонентом привито 3291 человек. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением. С 1 февраля в регион поступило 15200 тысяч доз вакцины «Спутник V», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Напомним, Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, число инфицированных COVID-19 выросло в Атырауской области.