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    22:16, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    14 тысяч педагогов вакцинировались от КВИ в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, в ходе которой прививки получили 14 тысяч педагогов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 403 местных жителя.

    Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 240 574 человека. II компонентом вакцин привит 216 551 местный житель. По информации областного департамента образования на 1 ноября в регионе вакцинировано 14 тысяч педагогов. Это практически все, кто не имеет медотводов.

    Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Образование Общество
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