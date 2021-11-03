14 тысяч педагогов вакцинировались от КВИ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, в ходе которой прививки получили 14 тысяч педагогов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 403 местных жителя.

Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 240 574 человека. II компонентом вакцин привит 216 551 местный житель. По информации областного департамента образования на 1 ноября в регионе вакцинировано 14 тысяч педагогов. Это практически все, кто не имеет медотводов.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92