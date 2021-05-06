14 тысяч доз китайской вакцины Hayat-Vax поступило в Костанайскую область
Как сообщил в своём Instagram Архимед Мухамбетов, в целом в области стабильная эпидемиологическая ситуация.
«На сегодняшний день первым компонентом провакцинировано 50 445 человек. В область доставлено 74 тыс. доз первого компонента и 24 тыс. доз второго компонента вакцины «Спутник V», а также 2 тыс. доз вакцины QazVac и 14 тыс. доз «Hayat-Vax», - говорится в посте главы региона.
На заседании Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ также рассмотрена работа мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 марта по 4 мая 2021 года проведено 3 116 рейдовых мероприятия, выявлено 146 нарушений карантинных мер. Отчитался о проводимой в регионе вакцинации и руководитель областного управления здравоохранения.
Напомним, на территории Костанайской области задействована 31 медицинская организация (в т.ч. 5 частных) с функционированием кабинетов для первичной и вторичной этапов вакцинации. Вакцинация проводится 62 стационарными и 31 передвижными прививочными пунктами.