14 тысяч доз китайской вакцины Hayat-Vax поступило в Костанайскую область

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В рамках массовой вакцинации населения в Костанайскую область впервые поступила китайская вакцина Hayat-Vax, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». Об этом стало известно на областном совещании с участием главы региона Архимеда Мухамбетова.

Как сообщил в своём Instagram Архимед Мухамбетов, в целом в области стабильная эпидемиологическая ситуация.

«На сегодняшний день первым компонентом провакцинировано 50 445 человек. В область доставлено 74 тыс. доз первого компонента и 24 тыс. доз второго компонента вакцины «Спутник V», а также 2 тыс. доз вакцины QazVac и 14 тыс. доз «Hayat-Vax», - говорится в посте главы региона.

На заседании Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ также рассмотрена работа мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 марта по 4 мая 2021 года проведено 3 116 рейдовых мероприятия, выявлено 146 нарушений карантинных мер. Отчитался о проводимой в регионе вакцинации и руководитель областного управления здравоохранения.

Напомним, на территории Костанайской области задействована 31 медицинская организация (в т.ч. 5 частных) с функционированием кабинетов для первичной и вторичной этапов вакцинации. Вакцинация проводится 62 стационарными и 31 передвижными прививочными пунктами.