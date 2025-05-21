14 тысяч интернет-ресурсов с противоправным содержанием заблокированы в Казахстане

— В текущем году выявлены 38,1 тыс. интернет-ресурсов с противоправным содержанием, из которых 14 тыс. заблокировано, в т. ч. порнографические материалы — 1836, экстремистской направленности — 22, деятельности финансовых пирамид и других мошеннических организаций — 1037, наркопреступности — 7 436, деятельность интернет-казино — 602, - сообщил министр внутренних дел РК Ержан Саденов в ответе на депзапрос.

По фактам распространения фейков, в том числе провокационных видеоматериалов и ложных сообщений о референдумах или действиях органов власти, инициируются служебные проверки, возбуждаются административные либо уголовные производства в рамках действующего законодательства.

Ведётся работа по установлению авторов деструктивного контента, его

источников и распространителей.

По словам министра, с начала года установлены 89 подобных публикаций.

— В результате возбуждены 15 уголовных дел и привлечены 12 человек к административной ответственности. По 27 административным материалам, в отношении 39 лиц проведена правовая и разъяснительная работа, — дополнил Е.Саденов.

Ранее мы писали, что фейк-видео с участием главы Костанайской области появилось в Сети.