14 студентов отравились неизвестным газом в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее из-за хулиганских действий пострадали студенты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

29 октября в 23:30 студент четвертого курса Электротехнического колледжа по неосторожности распылил в комнате общежития аэрозоль из перцового баллончика. В результате у 14 студентов появились покраснения в области глаз. Администрацией колледжа были приняты незамедлительные меры — вызваны скорая помощь и полиция. Студентов госпитализировали.

«У нас при входе в общежитие охрана ведет тщательную проверку, но в этот раз, к сожалению, не удалось обнаружить баллончик, поскольку он был очень маленький, размером с палец. Его студент пронес в кармане. В 23:00 в общежитии отбой. Видимо, дождавшись, когда все заснут, в 23:30 парень нажал на кнопку баллончика, что также видно на камерах, в результате чего в общежитии поднялась паника, сами студенты начали задыхаться, и выбежали на улицу. Проживающих общежитии вывели из здания. Для студентов с покраснениями глаз вызвали скорую и доставили их в больницу. Также вызвали полицию. Выяснилось, что виновником происшествия оказался студент четвертого курса нашего колледжа, в отношение которого возбуждено дело по факту мелкого хулиганства. После происшествия общежитие сразу же осмотрели и после выписки ребята вернутся в общежитие. Пострадали 14 человек, среди них в основном учащиеся медицинского колледжа. Что касается студента, мы вызвали его родителей, которые живут в Урджаре и сейчас находятся в дороге. Молодого человека ждет также наказание в виде отчисления. Выговор получат заместитель по воспитательной работе колледжа и другие причастные сотрудники», – комментирует ситуацию директор колледжа Марат Серикболулы.

В настоящее время, по словам медиков, состояние пострадавших студентов стабильное, угрозы для здоровья нет. Часть ребят уже готовятся к выписке.

«На сегодня в педиатрическом отделении стационарного университетского госпиталя находятся 14 ребят с отравлением неизвестным газом. Вчера они получили неотложную помощь по мере необходимости. Шестеро были выписаны сразу. Состояние тех, кто сейчас находится в госпитале, стабильное, ближе к удовлетворительному, средней степени тяжести. Пациенты находятся под наблюдением. Ночью восемь человек были в реанимации, но с утра, в связи с улучшением состояния, уже переведены в обычную палату. Угрозы для здоровья нет. В скором времени ребята будут выписаны», – говорит дежурный педиатр университетского госпиталя НАО «МУС» Балжан Олжаева.

По данному факту в Затонском отделе полиции Управления полиции города Семея начато досудебное расследование по статье 293 часть 3 УК РК «Хулиганство». Согласно ст. 201 УПК РК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

В общежитии электротехнического колледжа сегодня проживают 291 человек, из них 99 студентов электротехнического колледжа, 173 учащихся медицинского колледжа «Семей», 18 ребят из колледжа агробизнеса и экономики Казпотребсоюза и один студент медицинского университета. Все жилые комнаты и бытовые помещения общежития были проветрены и проверены специальной службой. Студенты, проживающие в общежитии, уже размещены по комнатам.