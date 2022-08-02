2 Августа 2022 11:50

14 стипендиатов «Болашак» поступили в университеты Лиги плюща

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом потоке 2022 года 14 стипендиатов международной программы «Болашак» поступили в университеты, которые входят в группу самых престижных вузов США - Лигу плюща. Это Гарвардский, Колумбийский, Йельский, Принстонский, Брауновский, Дартмутский, Корнелльский университеты и Университет Пенсильвании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр международных программ.

Одна из счастливчиков, стипендиат Ақбөбек Амангелдиева, поступила в Колумбийский университет по специальности «Общественное здравоохранение».

«Я заинтересовалась сферой общественного здравоохранения, когда внезапно началась пандемия, и я стала свидетелем быстрого распространения паники и недостоверной информации о методах лечения COVID-19 в социальных сетях. Чтобы помочь себе и близким, начала мониторить и читать новые статьи про коронавирус и прошла курсы, чтобы понять, как работает система общественного здравоохранения.

Название моей программы – магистратура общественного здравоохранения в области биостастики и эпидемиологии хронических заболеваний. Выбрать эпидемиологию хронических болезней меня подтолкнуло то, что по данным ВОЗ причиной 85% всех смертей в Казахстане являются хронические заболевания. В будущем планирую применять в Казахстане знания и опыт, которые получу в Колумбийском университете», - сказала Ақбөбек Амангелдиева.

Напомним, решением Республиканской комиссии в первом потоке этого года стипендия присуждена 199 казахстанцам. Всего в этом году для обучения в магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий. До конца года состоятся еще два заседания республиканской комиссии.

Документы для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» принимаются до 14 октября. Прием документов для прохождения стажировки стартует 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года.