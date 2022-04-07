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14 случаев ковидной пневмонии выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 апреля в Казахстане зафиксировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 11 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88739, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82370.
Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.