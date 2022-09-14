14 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

128 лет назад (1894-1935) родился БАРЖАКСИН Ахмет - видный общественный деятель, фольклорист, переводчик.

Уроженец Жездинской волости Атбасарского района Ақмолинской области. Окончил Омскую учительскую семинарию, Омский сельскохозяйственный институт, Московский литературный институт. Участвовал в создании культурно-просветительской организации «Бірлік». С 1920 года он являлся членом революционного комитета казахского отдела Акмолинского уезда, позже стал членом управления исполнительного комитета по Акмолинской губернии. С 1923 по 1924 годы работал председателем Казахского общества потребителей, затем становится инструктором национального бюро Центрального исполнительного комитета. В декабре 1928 года по собственному желанию вышел из рядов большевистской партии. В апреле 1929 года был обвинен в подрыве авторитета партии и троцкизме, выслан в Западную Сибирь. В 1935 году был расстрелян.

В период с 1913 по 1914 годы им собрано 1710 казахских поговорок и пословиц. В 1915 году впервые издал книгу под названием «Мың бір мақал» («Тысяча и одна пословица») на казахском и русском языках. Его статьи и рассказы, посвященные вопросам просвещения, женского равноправия, печатались в газетах «Қазақ», «Алаш», «Сарыарқа», «Үш жүз», журнале «Айқап». Перевел повести Л. Толстого.

82 года назад (1940) родился СЕЙТКАСИМОВ Габдыгапар Сагитович - академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор экономических наук, профессор, почетный работник образования РК.

Родился в Кустанайской области. Окончил экономический факультет Казахского государственного университета, бухгалтерский учет (1963).

Трудовая деятельность: помощник чабана в колхозе (1957-1958); главный экономист совхоза (1963-1969); старший научный сотрудник, заведующий отделом Целинного филиала КазНИИЭОСХ, г. Целиноград (1969-1970); аспирант КазНИИЭОСХ г. Алматы (1970-1973); старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, декан, проректор Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (1973-1993); директор учебно-научного комплекса «Финансы и кредит» Казахской государственной академии управления г. Алматы (1993-1999); директор филиала Казахской государственной академии управления г. Астана (1999-2001); ректор Института экономики и финансов Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова г. Астана (2001-2012); ректор Казахского университета экономики, финансов и международной торговли.

Награжден орденом «Золотой орел» Европейской академии естественных наук (г. Ганновер, 2007); медалями «За освоение целинных и залежных земель» (1964), «Ветеран труда» (1988), «10-летие Астаны» (2008), им. И. Алтынсарина (2009); Почетной грамотой Министерства высшего образования КазССР и профсоюза образования (1987, 1989), Благодарственным письмом Президента РК (2007), нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2009).

76 лет назад (1946) родился УМОРБЕКОВ Байтурсын Есжанович - один из организаторов высшего художественного образования в Казахстане, член правления ОО «Союз художников Республики Казахстан».

Родился в Талды-Курганской области. Окончил художественно-графический факультет КазПИ им. Абая; Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина и МВХПУ (быв. Строгановское училище).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры живописи КазПИ им. Абая; декан художественно-графического факультета (с 1974 года); проректор по учебной и научной работе Театрально-художественного института (с 1978 года).

Являлся одним из инициаторов и организаторов Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Творческие работы находятся в различных музеях республики и частных коллекциях. Автор многих международных и республиканских музейных проектов, альбомов, статей в сборниках.

58 лет назад (1964) родился ЖАНБОЛАТ Серикбек Мейрамбекулы - журналист, академик Академии журналистов Казахстана, лауреат премии Президента Республики Казахстан.

Уроженец Семипалатинской области. Окончил факультет журналистики КазГУ имени Кирова (1989).

Организатор телепроектов «Жiгiттiң сұлтаны», «Үкiлi үмiт», «Тайбурыл», «Қазақтың Қажымұқаны» и т.д. Ведущий информационно-аналитической программы «Жетi күн», утренней передачи «Сәлем, Қазақстан», программы «Көкпар» и др. В 2004 году открыл первую ежедневную республиканскую газету «Айқын», в октябре 2008 года основал коллектив республиканской общественно-политической газеты «Алаш айнасы», которая издавалась с 2009 по 2014 годы. Автор знаменитых песен «Шығысым менің!», «Семейім еркем», «Шыңғыстау аруы» и т.п.

46 лет назад (1976) родилась ЕЛЕУСИНОВА Булбул Ораковна - заместитель акима Актюбинской области.

Родилась в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, учитель начальных классов; Казахско-русский международный университет, юриспруденция; Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова, магистр экономических наук (2020).

Трудовая деятельность: учитель начальных классов средней школы № 12 г. Актобе (1995-2003); специалист аппарата акима Кобдинского района, главный специалист отдела социальной сферы и культурного развития, главный специалист отдела внутренней политики, культуры и развития языков Кобдинского района, начальник отдела внутренней политики Кобдинского района (2003-2007); главный специалист, начальник отдела анализа и мониторинга департамента внутренней политики Актюбинской области, заместитель акима Кобдинского района (2007-2016); заведующая секретариатом Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима Актюбинской области (2016-2017); руководитель управления внутренней политики Актюбинской области (2017-2019); руководитель управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области (2019-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

40 лет назад (1982) родился АСАВБАЕВ Асет Асанович - генеральный секретарь постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, учитель истории, основы права и экономики (2003); Казахский университет путей сообщения, инженер-механик (2006).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела контроля на автомобильных дорогах управления контроля на автомобильном транспорте и автодорогах Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2004-2005); главный специалист отдела контроля на автомобильных дорогах управления контроля на автомобильном транспорте и автодорогах Комитета транспортного контроля МТК РК (2005-2006); начальник отдела контроля автомобильных перевозок и разрешительной системы управления контроля на автотранспорте и автодорогах Комитета транспортного контроля МТК РК (2006-2007); начальник управления контроля на автотранспорте и автодорогах Комитета транспортного контроля МТК РК (2007-2008); начальник управления контроля на автомобильном и железнодорожном транспорте Комитета транспортного контроля МТК РК (2008-2009); начальник управления контроля на автомобильном транспорте Комитета транспортного контроля МТК РК (06.2009-09.2009); начальник управления аналитической работы Комитета транспортного контроля МТК РК (2009-2010); заместитель председателя Комитета транспортного контроля МТК РК (2010-2013); председатель Комитета транспортного контроля МТК РК (2013-2014); председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2019); президент Ассоциации дорожников Казахстана (02.2019-12.2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.