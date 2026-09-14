14 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Серикбек ЖАНБОЛАТ, журналист, академик Академии журналистов Казахстана, лауреат премии Президента Республики Казахстан

Фото: massaget.kz

Родился в 1964 году в Семипалатинской области. Окончил факультет журналистики КазГУ имени Кирова (1989).

Организатор телепроектов «Жiгiттiң сұлтаны», «Үкiлi үмiт», «Тайбурыл», «Қазақтың Қажымұқаны» и др. Ведущий информационно-аналитической программы «Жетi күн», утренней передачи «Сәлем, Қазақстан», программы «Көкпар» и др. В 2004 году открыл первую ежедневную республиканскую газету «Айқын», в октябре 2008 года основал коллектив республиканской общественно-политической газеты «Алаш айнасы», которая издавалась с 2009 по 2014 годы. Автор известных песен «Шығысым менің!», «Семейім еркем», «Шыңғыстау аруы» и др.

Мурат КУСАИНОВ, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Родился в 1969 году в Усть-Каменогорске. Окончил Казахский политехнический институт имени В. И. Ленина (1992), специальность — «Горный инженер»; Казахстанско-Американский свободный университет (2016), специальность — «Государственное и местное управление».

Трудовая деятельность: рабочий в Аюдинском лесном хозяйстве, поселок Асу-Булак Уланского района Восточно-Казахстанской области (1985–1986); горнорабочий очистного забоя, горный мастер Белогорского горно-обогатительного комбината на руднике «Юбилейный» (1991–1993); помощник лесничего, инженер лесного хозяйства, лесничий, главный лесничий Борового производственного лесохозяйственного предприятия (позднее — Асу-Булакское лесное хозяйство) (1993–1999); директор Асу-Булакского лесного хозяйства (1999–2015); руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области (11.2015–04.2017); заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО (2017); заместитель акима Уланского района (11.2017–11.2018); руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО (2018–2025); заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области (01.2025–03.2026).

На занимаемой должности — с марта 2026 года.

Куаныш СУЛЕЙМЕНОВ, председатель Ассоциации фермеров по области Абай

Фото: Gov.kz

Родился в 1973 году в Чарске. Окончил Казахский государственный университет КАЗГЮА, специальность — «Юриспруденция» (2001); Государственный университет имени Шакарима в Семее, специальность — «Технология производства продуктов животноводства» (2015); Государственный университет имени Шакарима в Семее (2017).

Трудовая деятельность: снабженец-экспедитор Джамбульской фирмы «Шайзада» (1993–1994); директор МЧС «Гульжан» в Алматы (1994–1995); военрук, завуч-организатор СШ имени Н. К. Крупской (1995–2001); общественная работа с молодежью Шалабайского сельского округа (1998); директор СШ имени Н. К. Крупской (2001–2006); генеральный директор ТОО «Шалабай» (2006–2022); председатель совета директоров Республиканской палаты «Qazaq Aqbas» (2019–2022); председатель филиала области Абай партии «AMANAT» (2022–2023); член Ассамблеи народа Казахстана (2023); председатель маслихата области Абай восьмого созыва (2023–2024); заместитель акима области Абай (2024–2025).

Асет АСАВБАЕВ, президент Ассоциации дорожников Казахстана

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, специальность — учитель истории, основ права и экономики (2003); Казахский университет путей сообщения, специальность — инженер-механик (2006).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела контроля на автомобильных дорогах управления контроля на автомобильном транспорте и автодорогах Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2004–2005); главный специалист отдела контроля на автомобильных дорогах управления контроля на автомобильном транспорте и автодорогах Комитета транспортного контроля МТК РК (2005–2006); начальник отдела контроля автомобильных перевозок и разрешительной системы управления контроля на автотранспорте и автодорогах Комитета транспортного контроля МТК РК (2006–2007); начальник управления контроля на автотранспорте и автодорогах Комитета транспортного контроля МТК РК (2007–2008); начальник управления контроля на автомобильном и железнодорожном транспорте Комитета транспортного контроля МТК РК (2008–2009); начальник управления контроля на автомобильном транспорте Комитета транспортного контроля МТК РК (2009); начальник управления аналитической работы Комитета транспортного контроля МТК РК (2009–2010); заместитель председателя Комитета транспортного контроля МТК РК (2010–2013); председатель Комитета транспортного контроля МТК РК (2013–2014); председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014–2019); президент Ассоциации дорожников Казахстана (2019); генеральный секретарь постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА (2019–2026).

Назым КЫЗАЙБАЙ, казахстанский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр (2024), чемпионка мира, чемпионка Азии (2021), чемпионка Казахстана

Фото: World Boxing Cup Astana 2025

Родилась в 1993 году в селе Жетыген Алматинской области.

Спортивные достижения: чемпионка мира, выиграла золото на турнире в Южной Корее (2014); бронзовый призер юниорского чемпионата; третье место на турнире в Китае. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (2016). На Олимпийских играх в Париже в полуфинале Назым уступила китаянке Юй У и завоевала бронзовую медаль (2024). В марте 2025 года она выиграла третий чемпионат мира под эгидой IBA.

Награждена орденом «Құрмет» (2024).

Также в этот день родились:

Ахмет БАРЖАКСИН, видный общественный деятель, фольклорист, переводчик

Родился в 1894 году в Жездинской волости Атбасарского района Акмолинской области. Окончил Омскую учительскую семинарию, Омский сельскохозяйственный институт, Московский литературный институт. Участвовал в создании культурно-просветительской организации «Бірлік». С 1920 года являлся членом революционного комитета казахского отдела Акмолинского уезда, позднее стал членом управления исполнительного комитета по Акмолинской губернии. С 1923 по 1924 год работал председателем Казахского общества потребителей, затем стал инструктором национального бюро Центрального исполнительного комитета. В декабре 1928 года по собственному желанию вышел из рядов большевистской партии. В апреле 1929 года был обвинен в подрыве авторитета партии и троцкизме, выслан в Западную Сибирь. В 1935 году был расстрелян.

В период с 1913 по 1914 год им было собрано 1710 казахских поговорок и пословиц. В 1915 году впервые издал книгу под названием «Мың бір мақал» («Тысяча и одна пословица») на казахском и русском языках. Его статьи и рассказы, посвященные вопросам просвещения и женского равноправия, печатались в газетах «Қазақ», «Алаш», «Сарыарқа», «Үш жүз», журнале «Айқап». Перевел повести Л. Толстого.

Байтурсын УМОРБЕКОВ, художник, общественный деятель, организатор высшего художественного образования в Казахстане

Фото: rah.ru

Родился в 1946 году в Талды-Курганской области. Окончил художественно-графический факультет КазПИ имени Абая, Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и МВХПУ (бывшее Строгановское училище).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры живописи КазПИ имени Абая; декан художественно-графического факультета (с 1974 года); проректор по учебной и научной работе Театрально-художественного института (с 1978 года), член правления ОО «Союз художников Республики Казахстан».

Являлся одним из инициаторов и организаторов Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Творческие работы находятся в различных музеях республики и частных коллекциях. Автор многих международных и республиканских музейных проектов, альбомов, статей в сборниках.

Распоряжением Президента Казахстана Уморбекову Байтурсыну Есжановичу была присуждена государственная стипендия в области культуры (2023).