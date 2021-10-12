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14 регионов РК показали положительный рост в обрабатывающей промышленности

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Октября 2021, 09:48
14 регионов РК показали положительный рост в обрабатывающей промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о ситуации в сфере обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-сентябрь текущего года объем производства вырос на 5,7%. 14 регионов показали положительный рост», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, наибольшее увеличение отмечается в Алматы, Алматинской и Костанайской областях.

«В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен динамичный рост производства фармацевтической продукции на 38,1%, продукции машиностроения – на 22,8%, в том числе автомобилестроения – на 31,6%, производства вагонов и локомотивов – на 50,5%, стройматериалов – на 10,1%, пластмассовых изделий – на 31,4%, готовых металлических изделий – на 17,2%, одежды – на 14% и мебели – на 14,9%», - заключил министр.


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