14 проектов на 160 млрд тенге планируют реализовать в машиностроительной отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В машиностроительной отрасли Казахстана планируется до 2025 года реализация 14 проектов общей стоимостью 160 млрд тенге. Об этом сообщил исполнительный директор Союза машиностроителей Казахстана Омирсерик Ержанов на IХ Форуме машиностроителей Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 8 месяцев с начала текущего года объем производства в машиностроении вырос на 24% и составил 1,4 трлн тенге. Мы прогнозируем, что эта сумма до конца года превысит 2 трлн тенге. В частности, если остановиться на росте объемов в машиностроении, то в сельскохозяйственном машиностроении наблюдается рост на 300%, в железнодорожном - на 45%, электротехническом - на 28%, в машиностроении для горнорудной металлургии и нефтегазовой сфер - на 11%. В целом, с технологической точки зрения, машиностроение – одна из самых сложных отраслей», – сказал О. Ержанов.

По его словам, в настоящее время в Казахстане имеется более 3 тысяч машиностроительных предприятий, на которых трудятся около 119 тысяч человек. За последние 10 лет в этой отрасли реализовано 135 проектов общей стоимостью 400 млрд тенге. До 2025 года планируется реализация еще 14 проектов общей стоимостью 160 миллиардов тенге.

Как отметил О. Ержанов, выработанные на Форуме предложения будут реализованы в рамках поручений Главы государства, данных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года. Они направлены на модернизацию национальной экономики, повышение ее инвестиционного, производственного и экспортного потенциала.

В рамках Форума проходят панельные дискуссии и встречи в различном формате.