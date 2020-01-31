14 постов выставили полицейские на дорогах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На выездах из населенных пунктов, автодорогах республиканского значения выставлено 14 постов, на которых полицейские несут службу в круглосуточном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как отметили в ведомстве, акмолинские экипажи патрульной полиции дежурят в круглосуточном режиме во всех заснеженных туннелях.

«30 января с 13:20 под личным руководством начальника департамента полиции генерала-майора Арманбека Баймурзина организовано сопровождение колонн из 551 единицы автотранспорта на дороге «Екатеринбург - Алматы», с 1007 км города Атбасара до города Нур-Султана, из них 65 легковых автомашин, 486 единиц грузового автотранспорта. Колонну на автодороге сопроводили до столицы сразу 12 экипажей батальона патрульной полиции», - отметили в ведомстве.

Как было отмечено, по указанию начальника департамента полиции, на территории области выставлено 14 постов, которые на выездах из населенных пунктов, автодорогах республиканского значения и заснеженных туннелях несут службу в круглосуточном режиме. Задействовано 26 сотрудников строевых подразделений и участковых инспекторов полиции, 16 единиц патрульного автотранспорта.

«По состоянию на 30 января на территории Акмолинской области в снежном плену находятся 233 автомашины, из них грузовых - 143, легковых – 90, из села Софиевки Целиноградского района в направлении города Павлодара стражи порядка будут сопровождать 100 транспортных средств, на территории Целиноградского района в направлении города Атбасара - 100 единиц, из села Астраханки в направлении города Нур-Султана – 33 автомашины», - добавили в ведомстве.

Полицейские региона посоветовали автовладельцам соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок. Если же вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения «112» или на специальную линию «102».