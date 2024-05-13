14 погибших при пожаре в области Абай: суд вынес приговор

В Бородулихинском районном суде области Абай рассмотрено уголовное дело в отношении двоих сотрудников Государственного природного резервата «Семей орманы» о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 14 человек (ст.292 ч.3 УК). Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы суда, судом установлено, что В. и К., занимавшие руководящие должности в резервате «Семей орманы» и Новошульбинском филиале во время лесного пожара не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек.

Вина В. и К. полностью доказана показаниями свидетелей, проведенными экспертизами, протоколами осмотра места происшествия, протоколами изъятия вещественных доказательств и т. д.

— Санкцией статьи 292 ч.3 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. С учетом смягчающих обстоятельств в виде наличия малолетних детей у обоих подсудимых и отсутствия отягчающих обстоятельств суд признал В. и К. виновными и назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому, — сообщили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 8 июня прошлого года в области Абай начался пожар. При тушении возгорания погибли 14 сотрудников Новошульбинского филиала «Семей орманы», а также тракторист. К тушению огня привлекли более 1500 человек и технику со всех регионов ресупблики. Пожар ликвидировали только 13 июля.