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14 пассажиров междугороднего автобуса эвакуированы с трассы в Павлодарской области
21 Декабря 2018 10:18 353
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 14 пассажиров междугороднего автобуса эвакуированы с трассы в Павлодарской области.Автобус следовал по маршруту Семей - Астана и заглох по дороге, передает pavlodarnews.kz.
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Как сообщили в региональном департаменте ЧС, на трассе Павлодар-Астана в 10 километрах от поселка Калкаман сломался автобус марки Van Hool, сигнал об этом поступил в три часа ночи.
«14 человек, в том числе ребенок, были эвакуированы в придорожное кафе Калкамана, - рассказали в ведомстве. - В 04:50 на попутном автобусе все пассажиры были доставлены в Экибастуз. На месте ЧП работала одна единица техники и два сотрудника ЧС».
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, Транспорт,
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