14 пассажиров междугороднего автобуса эвакуированы с трассы в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 14 пассажиров междугороднего автобуса эвакуированы с трассы в Павлодарской области.Автобус следовал по маршруту Семей - Астана и заглох по дороге, передает pavlodarnews.kz.

Как сообщили в региональном департаменте ЧС, на трассе Павлодар-Астана в 10 километрах от поселка Калкаман сломался автобус марки Van Hool, сигнал об этом поступил в три часа ночи.

«14 человек, в том числе ребенок, были эвакуированы в придорожное кафе Калкамана, - рассказали в ведомстве. - В 04:50 на попутном автобусе все пассажиры были доставлены в Экибастуз. На месте ЧП работала одна единица техники и два сотрудника ЧС».