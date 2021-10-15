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    23:39, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ -14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области, четыре человека в отделениях реанимации инфекционных стационаров подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 202 человека. Загруженность составляет 8,6% (на 2 352 койко-места).

    В отделениях реанимации лежат 14 пациентов, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 15,6% (на 90 мест). За последний день от коронавирусной инфекции скончался один человек.

    Как ранее сообщалось, коронавирус выявили у 51 жителя Атырауской области за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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