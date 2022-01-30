14 пьяных водителей привлекли к ответственности в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории Карагандинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Его цель - обеспечение общественной безопасности, предотвращение нарушений правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках мероприятия в усиленном режиме работают сотрудники полка патрульной полиции УП города Караганды.

За прошедшие сутки стражами порядка в Караганде выявлены 14 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом виде.

На всех задержанных были составлены административные протокола.

«Стоить отметить, что в прошлом году в области по вине пьяных водителей совершено 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибли и 14 человек получили различные травмы. Напоминаю, что согласно статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет лишение права управления транспортным средством на 7 лет», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулов.

Он предупредил, что нетрезвый водитель представляет собой большую угрозу для всех участников дорожного движения, и призвал как водителей, так и пешеходов не нарушать закон.