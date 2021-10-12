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    21:51, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    14 овец сбил на дороге водитель легковушки в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, вблизи села Кременчуг Тайыншинского района, под колесами автомобиля погибли 14 овец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла ночью. Находившийся за рулем «ВАЗ-2115» 36-летний житель Кокшетау не успел отреагировать на выбежавших перед машиной овец. Туши 14 животных разбросало по трассе.

    Водитель не пострадал, машина получила механические повреждения. В отношении владельца, допустившего нахождение животных на проезжей части, составили административный протокол.

    В сентябре аналогичное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали в Есильском районе. Авария произошла днем, погибли 14 овец.

    «Сотрудники полиции проводят работу по предотвращению фактов вольного выпаса, которые могут привести к подобным происшествиям. Следует проявлять бдительность и погонщикам скота. Убедительно просим владельцев скота и пастухов принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, связанных с внезапным появлением животных на дороге. Перегон скота по дорогам следует осуществлять в светлое время суток, в тёмное время обязательно нужно подавать сигналы приближающимся автомобилям фонарём или факелом», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    В целях профилактики аварий с участием скота в регионе на трассах начали выставлять макеты животных.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Транспорт Животные Происшествия
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