14 овец сбил на дороге водитель легковушки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, вблизи села Кременчуг Тайыншинского района, под колесами автомобиля погибли 14 овец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла ночью. Находившийся за рулем «ВАЗ-2115» 36-летний житель Кокшетау не успел отреагировать на выбежавших перед машиной овец. Туши 14 животных разбросало по трассе.

Водитель не пострадал, машина получила механические повреждения. В отношении владельца, допустившего нахождение животных на проезжей части, составили административный протокол.

В сентябре аналогичное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали в Есильском районе. Авария произошла днем, погибли 14 овец.

«Сотрудники полиции проводят работу по предотвращению фактов вольного выпаса, которые могут привести к подобным происшествиям. Следует проявлять бдительность и погонщикам скота. Убедительно просим владельцев скота и пастухов принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, связанных с внезапным появлением животных на дороге. Перегон скота по дорогам следует осуществлять в светлое время суток, в тёмное время обязательно нужно подавать сигналы приближающимся автомобилям фонарём или факелом», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

В целях профилактики аварий с участием скота в регионе на трассах начали выставлять макеты животных.